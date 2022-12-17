رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية يدعو لانتخابات رئاسية مبكّرة

رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية يدعو لانتخابات رئاسية مبكّرة

Publié le Samedi 17 Decembre 2022 - 21:06 قراءة: 0 د, 34 ث
      
دعا عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية، الداعم لقيس سعيّد، في تصريح لموزاييك إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، بعد تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة في الانتخابات التشريعية.

واعتبر الخلولي في المقابل أنّ هذه النسبة لا تمس بشرعية أومشروعية قيس سعيّد وهي غير مرتبطة به أو بشعبيته بل مرتبطة بأطراف حزبية وسياسية ونظام انتخابي ضعيف وغياب التمويل العمومي.

وأضاف الخلولي أنّ شعبية قيس سعيّد تتحدت بالإستفتاء الذي اعتبر نسبة المشاركة فيه جيّدة، والانتخابات الرئاسية، وفق تقديره.

من جهة أخرى يرى الخلولي أنّه واعتمادا على قراءة أولية بالظروف والمناخ الذي جرت فيه الإنتخابات والاسباب المتراكمة، أنّ نسبة المشاركة متوسطة وليست ضعيفة، دون أن يعني ذلك القبول بهذه النتائج، وفق تصريحه.
المصدر - موزاييك

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 258579



World cup
  16:00 Croatie - Maroc 2-1

En continu...

Toutes les news...
السبت 17 ديسمبر 2022 | 23 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:07 14:48 12:22 07:26 05:53
Babnet
13°
 Babnet20° Babnet % 94 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
0 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1320°-1318°-1319°-1220°-12
  • Avoirs en devises
    21582,6

  • (16 dec)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,32972 DT        1$ =3,12219 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 dec)   537,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   