رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية يدعو لانتخابات رئاسية مبكّرة

دعا عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية، الداعم لقيس سعيّد، في تصريح لموزاييك إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، بعد تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة في الانتخابات التشريعية.



واعتبر الخلولي في المقابل أنّ هذه النسبة لا تمس بشرعية أومشروعية قيس سعيّد وهي غير مرتبطة به أو بشعبيته بل مرتبطة بأطراف حزبية وسياسية ونظام انتخابي ضعيف وغياب التمويل العمومي.



وأضاف الخلولي أنّ شعبية قيس سعيّد تتحدت بالإستفتاء الذي اعتبر نسبة المشاركة فيه جيّدة، والانتخابات الرئاسية، وفق تقديره.



من جهة أخرى يرى الخلولي أنّه واعتمادا على قراءة أولية بالظروف والمناخ الذي جرت فيه الإنتخابات والاسباب المتراكمة، أنّ نسبة المشاركة متوسطة وليست ضعيفة، دون أن يعني ذلك القبول بهذه النتائج، وفق تصريحه.

المصدر - موزاييك



