أنا يقظ: 'نهنئ هيئة الانتخابات على تحطيم جميع الأرقام القياسية لنسب المشاركة في الانتخابات'

نشرت منظمة أنا يقظ مساء اليوم السبت 17 ديسمبر 2022، بيانا مقتضبا، قالت فيه إنها 'تتوجه بأحر التهاني لرئيس الجمهورية ولأعضاء هيئة الانتخابات على الإنجاز غير المسبوق في التاريخ وعلى تحطيم جميع الأرقام القياسية لنسب المشاركة في الانتخابات'.



وأضافت أنا يقظ أنه هكذا تتحقق أمنيات الرئيس بكتابة تاريخ جديد للبلاد، وفق نص البيان.



يُذكر أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت إلى حدود الساعة السادسة مساء، 8،8 بالمائة.



وكان الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري وصف نسبة المشاركة بالمتواضعة.



من جهته أكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، أنه لو تم الإبقاء على الإطار القانوني السابق لكانت النسب على غرار النسب التي تم تحقيقها في الاستحقاقات الإنتخابية السابقة.



وشدد على أنه لأول مرة في تونس تُجرى انتخابات نظيفة ونقية من المال الأجنبي والمال المشبوه.



