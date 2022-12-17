منير بن صالحة: المرأة التي تتزوج بأكثر من رجل لا تعاقب قانونا

منير بن صالحة: المرأة التي تتزوج بأكثر من رجل لا تعاقب قانونا

Publié le Samedi 17 Decembre 2022 - 06:51 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تحدّث المحامي منير بن صالحة عبر إذاعة "IFM" عن تعدد الأزواج والزوجات في تونس.

وقال بن صالحة إن "القانون يقول تعدد الزوجات ممنوع ولم يتحدث عن تعدد الأزواج"، مشيرا إلى أن المرأة التي تتزوج اكثر من رجل لا تعاقب قانونيا".

وأضاف المحامي أن لا يوجد نص قانوني يعاقب المرأة على تعدد الأزواج.

وصرح بن صالحة بأن هذا الأمر يعد "ثغرة قانونية"، مؤكدا أن المشرع بإمكانه إضافة كلمة "الأزواج" وينض على منع تعدد الزوجات والأزواج، وليس تعدد الزوجات فقط.

الفيديو بداية من الدقيقة 21


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