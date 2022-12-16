النهضة تندد 'بتهجّم رئيس الجمهوية على البرلمان المنحل '

النهضة تندد 'بتهجّم رئيس الجمهوية على البرلمان المنحل '

Publié le Vendredi 16 Decembre 2022 - 08:00 قراءة: 0 د, 51 ث
      
نددت حركة النهضة، في بيان لمكتبها التنفيذي، بما اعتبرته تهجما على البرلمان المنحل واستهزاء برئيسه واتهامات لنوابه من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة ، وخاصة المتعلقة باتهامه "نوابا بقبض اموال مقابل المصادقة على قوانين دون تقديم أي أدلة على ذلك، ولا لجأ الى القضاء للفصل في هذا الوابل من التهم والتشويه الذي طبع خطابه تجاه مخالفيه"، حسب نص البيان.

واعتبرت النهضة أن تراجع إدارة صندوق النقد الدولي عن النظر في مطلب تونس وتأجيله إلى أجل غير مسمى "هو نتيجة حتمية للانقسام السياسي الحاد الذي تشهده تونس منذ انقلاب جويلية 2021 ولإزدواجية الخطاب بين المنقلب وحكومته الفاشلة ولغياب التشاركية مع الأطراف الاجتماعية والسياسية والانفراد بالسلطة، وتدمير الديمقراطية والاعتداء على الحريات العامة وعلى السلطة القضائية ومحاولات توظيفها لضرب المقاومين للانقلاب".
كما اعتبرت أن "لهذا الفشل تداعيات سلبية كبيرة على سمعة البلاد وقدرتها على تعبئة الموارد الضرورية لغلق ميزانية 2022، ولتمويل ميزانية 2023، وتحملها مسؤولية هذا الإخفاق وتداعياته".


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