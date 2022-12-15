أعلن الخميس 15 ديسمبر، البرلمان الأوروبي عن مقاطعة الانتخابات التشريعية في تونس التي ستجري يوم 17 ديسمبر الجاري وقرّر عدم ارسال ملاحظين للانتخابات
وأشار البرلمان الأوروبي في بيان موقّع من طرف رئيس لجنة الشؤون الخارجية ورئيس لجنة التنمية ، الي انه كان بصدد متابعة الاوضاع الاجتماعية والسياسية في البلاد بما في ذلك قرار المحكمة الافريقية لحقوق الانسان ووضع حقوق الانسان في البلاد وأيضا تقرير لجنة البندقية بخصوص الدستور الجديد والاطار التشريعي للانتخابات والاستفتاء
تجدر الاشارة الي أنها المرّة الأولى منذ 2011 التي يقاطع فيها البرلمان الاوروبي الانتخابات في تونس حيث دأب على ارسال ملاحظين لمختلف المحطات الانتخابية وآخرها سنة 2019.
وأشار البرلمان الأوروبي في بيان موقّع من طرف رئيس لجنة الشؤون الخارجية ورئيس لجنة التنمية ، الي انه كان بصدد متابعة الاوضاع الاجتماعية والسياسية في البلاد بما في ذلك قرار المحكمة الافريقية لحقوق الانسان ووضع حقوق الانسان في البلاد وأيضا تقرير لجنة البندقية بخصوص الدستور الجديد والاطار التشريعي للانتخابات والاستفتاء
تجدر الاشارة الي أنها المرّة الأولى منذ 2011 التي يقاطع فيها البرلمان الاوروبي الانتخابات في تونس حيث دأب على ارسال ملاحظين لمختلف المحطات الانتخابية وآخرها سنة 2019.
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