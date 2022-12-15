الواشنطن بوست: قيس سعيد يرفض الانتقادات الامريكية لاجراءاته التي تعتبر ادارة بايدن أنها تهدد الديمقراطية

Publié le Jeudi 15 Decembre 2022 - 14:23 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قالت الاربعاء 14 ديسمبر، صحيفة الواشنطن بوست الامريكية ان رئيس الجمهورية قيس سعيد عبّر على هامش زيارته لواشنطن عن رفضه الانتقادات لتحركاته واجراءاته التي تعتبر ادارة الرىيس الامريكي جو بايدن أنها تهدد الديمقراطية التونسية.

واتهم سعيد في اجتماع مع هيئة تحرير الصحيفة قوى اجنبية لم يحددها بالسعي الي تحريك المعارضة ضده مضيفا بأن هناك الكثير من اعداء الديمقراطية في تونس يريدون نسف الحياة الديمقراطية في البلاد.

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