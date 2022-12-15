عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري يكشف تورط عديد الأطراف في عملية الاغتيال

كشف صباح اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 الأستاذ عبد الرؤوف العيادي عضو هيئة الدفاع في قضية الشهيد محمد الزواري خلال ندوة صحفية نظمتها هيئة الدفاع عن الشهيد ، ان القضية قضية أمة وليست قضية تونس فقط وتهم الأمن القومي وأمن الأفراد.



واكد الاستاذ العيادي عن تورط عديد الأطراف في عملية الاغتيال.



وبين الاستاذ العيادي ان التحقيق انتهى الي ان الموساد الاسرائيلي هو من اغتال الشهيد محمد الزواري ورغم ذلك لا توجد اية جهة سياسية ادانت عملية الاغتيال وحملت الموساد الاسرائيلي المسؤولية.



وطالب الاستاذ العيادي بتطبيق القانون في ملف القضية.



و تصادف اليوم الذكرى السادسة لاغتيال المهندس التونسي محمد الزواري الذي ساهم في تطوير مشروع الطائرات المسيرة لدى "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس...



