رئيس الجمهورية يشارك في أشغال اختتام منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي

شارك رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 بمركز المؤتمرات بواشنطن، في أشغال اختتام منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي الذي دار بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدد من رؤساء دول وحكومات افريقية مشاركة في قمة قادة الولايات المتحدة الاميركية وافريقيا.



