الحزب الجمهوري: سحب الملف التونسي من جدول اجتماع الFMI جاء كنتيجة طبيعية للتخبط و العشوائية و الانفرادية في تناول الملف الاقتصادي

Publié le Jeudi 15 Decembre 2022 - 09:08 قراءة: 0 د, 54 ث
      
بلاغ صحفي - ان الحزب الجمهوري ،بعد قرار ادارة صندوق النقد الدولي سحب الملف التونسي من جدول اجتماعه القادم :
يعتبر ان هذا القرار جاء كنتيجة طبيعية للتخبط و العشوائية و الانفرادية في تناول الملف الاقتصادي و في طريقة تفاوض تثير الريبة و الشكوك بدل بناء الثقة و تعزيز المصداقية باعتماد الازدواجية في الخطاب الرسمي بين حكومة تسوق لمضمون هذا الاتفاق و رئيس يعارض محتواه مقابل اقصاء ممنهج لكل القوى السياسية و الاجتماعية.
يعتبر ان التأخر في الإفصاح عن ملامح قانون المالية هو عنوان على خروج الازمة المالية و الاقتصادية عن السيطرة و يحمل رئيس سلطة الامر الواقع و منظومة حكمه المسؤولية كاملة عن مزيد تدهور أوضاع التونسيين المعيشية نتيجة إصراره على إضعاف مؤسسات الدولة و الانفراد بالحكم و المضي قدما نحو تنظيم انتخابات فاقدة لكل شرعية .
يدعو التونسيين مجددا لمقاطعة المهزلة الانتخابية و عزل مسارها و رفض ما سيتمخض عنها من نتائج .
ويهيب بالقوى الوطنية من احزاب ومجتمع مدني الى مزيد الضغط بكل الاساليب الشرعية من أجل إيقاف هذه المأساة والاستعداد لمرحلة جديدة تقوم على تجاوز أخطاء الماضي و رسم ملامح بديل وطني يضمن استقرار البلاد و تطورها.

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