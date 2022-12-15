الحزب الجمهوري: سحب الملف التونسي من جدول اجتماع الFMI جاء كنتيجة طبيعية للتخبط و العشوائية و الانفرادية في تناول الملف الاقتصادي

بلاغ صحفي - ان الحزب الجمهوري ،بعد قرار ادارة صندوق النقد الدولي سحب الملف التونسي من جدول اجتماعه القادم :

يعتبر ان هذا القرار جاء كنتيجة طبيعية للتخبط و العشوائية و الانفرادية في تناول الملف الاقتصادي و في طريقة تفاوض تثير الريبة و الشكوك بدل بناء الثقة و تعزيز المصداقية باعتماد الازدواجية في الخطاب الرسمي بين حكومة تسوق لمضمون هذا الاتفاق و رئيس يعارض محتواه مقابل اقصاء ممنهج لكل القوى السياسية و الاجتماعية.

يعتبر ان التأخر في الإفصاح عن ملامح قانون المالية هو عنوان على خروج الازمة المالية و الاقتصادية عن السيطرة و يحمل رئيس سلطة الامر الواقع و منظومة حكمه المسؤولية كاملة عن مزيد تدهور أوضاع التونسيين المعيشية نتيجة إصراره على إضعاف مؤسسات الدولة و الانفراد بالحكم و المضي قدما نحو تنظيم انتخابات فاقدة لكل شرعية .

يدعو التونسيين مجددا لمقاطعة المهزلة الانتخابية و عزل مسارها و رفض ما سيتمخض عنها من نتائج .

ويهيب بالقوى الوطنية من احزاب ومجتمع مدني الى مزيد الضغط بكل الاساليب الشرعية من أجل إيقاف هذه المأساة والاستعداد لمرحلة جديدة تقوم على تجاوز أخطاء الماضي و رسم ملامح بديل وطني يضمن استقرار البلاد و تطورها.



