آرام بلحاج حول سحب ملف تونس من اجتماعات النقد الدولي: ما يجري 'عبث' من طرف القائمين على شؤون البلاد

Publié le Jeudi 15 Decembre 2022 - 08:35 قراءة: 0 د, 55 ث
      
قال الخبير الاقتصادي ارام بلحاج، ان "سحب ملف تونس من اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المبرمج ليوم 19 ديسمبر المقبل مرتبط أساسا بعدم ختم رئيس الجمهورية قيس سعيّد (المتواجد حاليا في واشنطن) قانون المالية لسنة 2023 ونشره في الرائد الرسمي".

واضاف بلحاج عبر تدوينة نشرها على فايسبوك: "في الحقيقة، رغم المجهودات الكبيرة من لدن العديد من الإطارات العليا صلب العديد من الوزارات (خاصة وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط) خلال الأيام الماضية، لا يمكن اعتبار ما يجري الا "عبث" من طرف القائمين على شؤون البلاد!".



وكان صندوق النقد الدولي حيّن رزنامة اجتماعات مجلس ادارته، ليغيب اجتماع تونس المبرمج ليوم 19 ديسمبر 2022.

ولفت صندوق النقد الدولي الذي حين معطيات رزنامة اجتماعات مجلس ادارته، يوم الاربعاء على موقعه الالكتروني، ان هذه الرزنامة تبقى قابلة للتغيير وأن جدول أعمال كل اجتماع يتم الانتهاء منه عادة في اليوم السابق له.


وافضى تغيير موعد دراسة برنامج تونس الإصلاحي دون برمجته مجددا الى نوع من الغموض بشان حصول تونس على قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار لتمويل الميزانية



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