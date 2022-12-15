أنطوني بلينكن: العلاقات التونسية الأمريكية تكون أشد متانة عند وجود التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد في واشنطن يوم الأربعاء التزام الولايات المتحدة العميق بالديمقراطية التونسية.







وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن أكد لسعيد أيضا دعم واشنطن القوي لاقتصاد تونس، في ظل ما وصفها "بالأزمة" الاقتصادية الراهنة التي تفاقمت بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا.



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وشدد الوزير على الطبيعة التاريخية للعلاقات الثنائية العريقة بين الولايات المتحدة وتونس. كما شدد الوزير بلينكن على أن هذه العلاقة تكون أشد متانة عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وبحقوق الإنسان، وأكّد على أهمية إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة يوم 17 ديسمبر، فضلاً عن إجراء إصلاحات شاملة لتعزيز الضوابط الديمقراطية والتوازنات بين السلط وحماية الحريات الأساسية.



من جانبها،

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وأضافت الرئاسة في بيان أن اللقاء استهدف "إبراز أهمية تمكين الشعب التونسي... من ممارسة حقه في التعبير بكل حرية عن إرادته عن طريق الانتخابات".

ويزور سعيد واشنطن للمشاركة في القمة الإفريقية الأميركية.





وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن أكد لسعيد أيضا دعم واشنطن القوي لاقتصاد تونس، في ظل ما وصفها "بالأزمة" الاقتصادية الراهنة التي تفاقمت بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا.وشدد الوزير على الطبيعة التاريخية للعلاقات الثنائية العريقة بين الولايات المتحدة وتونس. كما شدد الوزير بلينكن على أن هذه العلاقة تكون أشد متانة عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وبحقوق الإنسان، وأكّد على أهمية إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة يوم 17 ديسمبر، فضلاً عن إجراء إصلاحات شاملة لتعزيز الضوابط الديمقراطية والتوازنات بين السلط وحماية الحريات الأساسية.من جانبها، قالت الرئاسة التونسية إن لقاء سعيد وبلينكن "خصص لبيان حقيقة الأوضاع في تونس ودحض الادعاءات التي تنشرها بعض الأطراف بغرض الإساءة إلى صورة تونس في الخارج".وأضافت الرئاسة في بيان أن اللقاء استهدف "إبراز أهمية تمكين الشعب التونسي... من ممارسة حقه في التعبير بكل حرية عن إرادته عن طريق الانتخابات".ويزور سعيد واشنطن للمشاركة في القمة الإفريقية الأميركية.