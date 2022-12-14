مسؤول حكومي لرويترز: تونس ستقدم ملفا جديدا لصندوق النقد بداية العام القادم


Publié le Mercredi 14 Decembre 2022 - 22:10 قراءة: 0 د, 54 ث
      
قال مسؤول حكومي تونسي لرويترز يوم الأربعاء إن صندوق النقد الدولي أجل اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج القرض التونسي، الذي كان مقررا في 19 ديسمبر كانون الأول، لمنح السلطات مزيدا من الوقت للانتهاء من إصلاحاتها.


وأضاف أن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاح مرة أخرى عند استئناف اجتماعات صندوق النقد في جانفي 2023.

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وكان صندوق النقد الدولي حيّن رزنامة اجتماعات مجلس ادارته، ليغيب اجتماع تونس المبرمج ليوم 19 ديسمبر 2022، دون ان يدرجها في جدول اعماله حتى 22 ديسمبر 2022

ولفت صندوق النقد الدولي الذي حين معطيات رزنامة اجتماعات مجلس ادارته، اليوم الاربعاء على موقعه الالكتروني.
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وافضى تغيير موعد دراسة برنامج تونس الإصلاحي دون برمجته مجددا الى نوع من الغموض بشان حصول تونس على قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار لتمويل الميزانية


وكان وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، كشف، يوم 9 ديسمبر 2022، ان صندوق النقد الدولي برمج دراسة برنامج الإصلاحات التونسية والاتفاق النهائي مع تونس خلال اجتماع مجلس ادارته يوم 19 ديسمبر 2022.

وأشار سعيد في تصريح إعلامي، ضمن فعاليات الدورة 36 من « أيام المؤسسة »، أن صرف القسط الأول يعود إلى مجلس ادارة صندوق النقد الدولي.

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