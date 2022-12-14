سامي بن سلامة: 'هيئة الانتخابات تتصرف كبوليس سياسي... ويجب محاكمة جميع القائمين عليها'


Publié le Mercredi 14 Decembre 2022 - 11:29 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قال العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة، إنه تلقى يوم أمس تنبيها من عدل منفذ به اتهامات وصفها بالسخيفة والباطلة رغم خطورتها ورغم ما تضمنته من تهديدات بمحاكمه مرة أخرى بناء على جملة من القوانين الزجرية من بينها المرسوم عدد 54، وفق نص تدوينة نشرها اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022.


وتساءل سامي بن سلامة قائلا 'هل تحولت هيئة الانتخابات إلى فرع للبوليس السياسي ؟'.

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وتابع أن هذه الهيئة مؤسسة مختطفة يقودها عديمو الكفاءة والمسؤولية، داعيا إلى ضرورة محاكمتهم، مؤكدا أنها تتصرف كبوليس سياسي، وفق تعبيره.


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