فاجعة في رادس: اختفاء طفل في ظروف غامضة وشكوك حول تواجده مع مجرم خطير!!

كشف الممثل كريم الغربي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن فقدان احد اقربائه وهو قاصر وسط شكوك من امكانية تعرضه لمكروه.

وقال الغربي أن القاصر كان رفقة احد المجرمين المعروفين بسوابقهم.





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وكتب كريم الغربي في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية:

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"باش نفسرلكم الوضعية الطفل المزيان هذاكا ولد خو مرت خويا يسكن في رادس مالبارح مشا يفطر بحذا مماتو واختفى لليوم وتاليفونو مسكر واللي عالليسار هذاكا شافوه معاه كي رجعو للكاميراوات شادو من يديه ويمشي و يدور بسكينة مالبارح في رادس ويديه بالدم وحوايجو مسخة ومشا لامو قلها لازمني نهرب راني عملت كارثة وزيد اغتصب طفلة البارح وبراكا مرا وزيد عندو سوابق وقاتل روح قبل مانحكيلكمش على حالة بو الطفل الصغرون وامو توة وناس مفجوعة تلوج تلقاش جثة ولا خيط يوصلهم لولدهم ..وانشالله يطلع لباس."





"باش نفسرلكم الوضعية الطفل المزيان هذاكا ولد خو مرت خويا يسكن في رادس مالبارح مشا يفطر بحذا مماتو واختفى لليوم وتاليفونو مسكر واللي عالليسار هذاكا شافوه معاه كي رجعو للكاميراوات شادو من يديه ويمشي و يدور بسكينة مالبارح في رادس ويديه بالدم وحوايجو مسخة ومشا لامو قلها لازمني نهرب راني عملت كارثة وزيد اغتصب طفلة البارح وبراكا مرا وزيد عندو سوابق وقاتل روح قبل مانحكيلكمش على حالة بو الطفل الصغرون وامو توة وناس مفجوعة تلوج تلقاش جثة ولا خيط يوصلهم لولدهم ..وانشالله يطلع لباس."