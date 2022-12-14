واشنطن: رئيس الجمهورية يزور مكتبة الكونغرس الأمريكي

زار رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، مكتبة الكونغرس الأمريكي حيث اطلع على جملة من النصوص القانونية والدستورية الأمريكية.





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ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, كانت هذه الزيارة مناسبة للتطرق إلى التاريخ الدستوري في تونس منذ دستور قرطاج إلى اليوم، كما كانت فرصة للحديث حول التعاون الثنائي في المجال القانوني وخاصة في مسألة منع العبودية في تونس وكذلك الرسالة التي وجهها الجنرال حسين إلى السلطات الأميركية في أواسط القرن التاسع عشر حول الاجراءات التي تم اتخاذها في تونس لمنع الرق وذلك إجابة على رسالة تلقاها من واشنطن حول هذا الموضوع.وتعرض رئيس الجمهورية إلى ثراء التجربة التونسية في المجال القانوني، وأطلع مضيفيه على عدد من الصور والوثائق التي حملها معه من تونس وتتعلق ببعض المحطات الدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية كإعلان الاستقلال ووضع الدستور الأمريكي وصورة عن طرز أول علم أمريكي وغيرها من الوثائق والصور.وأعرب رئيس الجمهورية عن تطلعه إلى إرساء تعاون مستمر بين المكتبة الوطنية التونسية ومكتبة الكونغرس مبرزا أن المكتبة الوطنية التونسية تعج بعديد المخطوطات والمؤلفات الفريدة في العالم سواء في المجال القانوني أو في سائر المجالات والعلوم الأخرى.