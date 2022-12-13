حراك 25 جويلية: 'النهضة وائتلاف الكرامة والدستوري الحر يشاركون في الانتخابات التشريعية عبر الغواصات بوجوه جديدة'

قال رئيس المكتب السياسي الوطني لحراك 25 جويلية محمود بن مبروك، اليوم الثلاثاء، ان الحراك قرر عقد الندوة الصحفية اليوم للرد على التحرك الاحتجاجي الذي قامت به جبهة الخلاص الوطني مؤخرا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة الذي دعت فيه الى مقاطعة المشاركة في الانتخابات التشريعية.







وأكد محمود بن مبروك أن الاحزاب المكونة لجبهة الخلاص الوطني وعدة احزاب اخرى من بينها حركة النهضة وائتلاف الكرامة والدستوري الحر يشاركون اليوم في الانتخابات التشريعية عبر ما أسماهم بالغواصات وبوجوه جديدة، في اشارة الى دعم هذه الاحزاب لمترشحين بصفة غير معلنة.



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وشدد بن محمود على ان البرلمان الذي ستفرزه الانتخابات التشريعية سيضم كفاءات على عكس ما يروج له البعض، على حد قوله.

ودعا بن مبروك "التونسيين الى المشاركة في المحطة الانتخابية".

المصدر شمس

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وأكد محمود بن مبروك أن الاحزاب المكونة لجبهة الخلاص الوطني وعدة احزاب اخرى من بينها حركة النهضة وائتلاف الكرامة والدستوري الحر يشاركون اليوم في الانتخابات التشريعية عبر ما أسماهم بالغواصات وبوجوه جديدة، في اشارة الى دعم هذه الاحزاب لمترشحين بصفة غير معلنة.وشدد بن محمود على ان البرلمان الذي ستفرزه الانتخابات التشريعية سيضم كفاءات على عكس ما يروج له البعض، على حد قوله.ودعا بن مبروك "التونسيين الى المشاركة في المحطة الانتخابية".المصدر شمس