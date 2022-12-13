احكام بين عامين و12 سنة سجنا لخلية ارهابية خطط لعمليات طعن وتفجيرات

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس، ب12 سنة سجنا في حق زعيم خلية ارهابية خطط للقيام بعمليات طعن لامنيين والقيام بتفجيرات ،كما قضت المحكمة ب8 سنوات سجنا في حق مساعده و4 سنوات سجنا في حق عنصرين موالين له،استقطبهم زعيم الخلية بأحد المساجد بجهة العمران الاعلى واصبحوا يتبنون الفكر المتطرف ويكفرون الدولة واجهزتها وللغرض أنطلق عناصر تلك الخلية وزعيمها في صناعة الأسلحة البيضاء وشراء المعدات والمواد الاولية لصنع المتفجرات،كما اتضح ان زعيم الخلية كان في سوريا وقد قاتل ضمن تنظيم داعش الأرهابي ولما عاد الى تونس ألقى عليه القبض وحوكم ب10 سنوات سجنا ليستأنف الحكم ويقضى في حقه نهائيا ب5 سنوات سجنا وخلال فترة ايقافه في السجن تمكن من استقطاب أحد المتهمين ولما غادرا السجن كونا الخلية واستقطبا بقية عناصرها.







هذا وقضت المحكمة بعامين سجنا في حق متهمة كانت خطيبة زعيم الخلية.





