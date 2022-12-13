إنفانتينو يدير مباراة بين أساطير الكرة والعمال

أدار يوم أمس "جياني إنفانتينو" رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، كحكم من وسط الملعب، المباراة الاستعراضية التي أقيمت بين فريقي أساطير كرة القدم والعمّال، على هامش بطولة كأس العالم قطر 2022 .







وقال إنفانتينو، قبل المباراة التي جرت على استاد الثمامة بالدوحة: "دعونا نأمل في أمسية رائعة لكرة القدم مثلما شهدنا بطولة كأس عالم عظيمة حتى الآن".



..



.

وأضاف: "كرة القدم توحّد العالم".



وضم فريق أساطير كرة القدم كلاً من البرازيلي كافو والإنكليزي جون تيري والهولندي كلارينس سيدورف.

..



وخلال إدارته للمباراة التي استمرت لما يزيد قليلاً على 10 دقائق، أشهر إنفانتينو البطاقة الصفراء مرتين.



وقال إنفانتينو، قبل المباراة التي جرت على استاد الثمامة بالدوحة: "دعونا نأمل في أمسية رائعة لكرة القدم مثلما شهدنا بطولة كأس عالم عظيمة حتى الآن".وأضاف: "كرة القدم توحّد العالم".وضم فريق أساطير كرة القدم كلاً من البرازيلي كافو والإنكليزي جون تيري والهولندي كلارينس سيدورف.وخلال إدارته للمباراة التي استمرت لما يزيد قليلاً على 10 دقائق، أشهر إنفانتينو البطاقة الصفراء مرتين.