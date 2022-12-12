قضية الاعتداء على الأمن الداخلي: ورود بطاقات جلب دون إنجاز ضد عدد من المتهمين

أكد وكيل الجمهورية بالقصرين والناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية صلاح الدين الراشدي، ورود بطاقات الجلب دون إنجاز من طرف الباحث المناب إلى المحكمة في قضية الإعتداء على أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض.







وأشار الراشدي في تصريح لاذاعة شمس أف أم، أن المتهمين في القضية هم 3 أشخاص بحالة إيقاف وامرأة بحالة سراح وشخصين بحالة فرار.



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وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية قد أذنت نهاية شهر أكتوبر بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص، من أجل شبهات توزيع أموال لنشر الفوضى في حي الزهور من مدينة القصرين.



وأشار الراشدي في تصريح لاذاعة شمس أف أم، أن المتهمين في القضية هم 3 أشخاص بحالة إيقاف وامرأة بحالة سراح وشخصين بحالة فرار.وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية قد أذنت نهاية شهر أكتوبر بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص، من أجل شبهات توزيع أموال لنشر الفوضى في حي الزهور من مدينة القصرين.