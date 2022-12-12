لعدم وجود مترشحين.. تعليق الانتخابات التشريعية في عدد من الدوائر الأوروبية


Publié le Lundi 12 Decembre 2022 - 22:05 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أفادت سفارة تونس بلندن مساء اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022، بأنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد قررت تعليق المسار الانتخابي بعدد من الدّوائر الانتخابيّة، ومنها باقي الدول الأوروبية، نظرا لعدم وجود مترشحين مقبولين.


وأعلمت السفارة في بلاغ لها أفراد الجالية التونسية المقيمين بكل من بريطانيا وإيرلندا، أنه سيتمّ سدّ الشغورات بمجلس نواب الشعب في فترة لاحقة.

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وأضافت أنه لن يتمّ فتح مكاتب الاقتراع بسفارة تونس بلندن وبكل من برمنغهام ومانشستر وإدمبرا ودبلن أيّام 15 و16 و17 ديسمبر 2022.


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