سنية الدهماني: رئيس الجمهورية عمل طلّة على حومتو... وعمر بن الخطاب لم يتنقل بكاميرات

قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلتها ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" ان رئيس الجمهورية قيس سعيد قام بزيارة " حومتو" في المنيهلة مضيفة " ألا يستطيع القيام بجولته دون ذلك البهرج فهو يعرف المنطقة جيدا".

وأضافت " لقد استغربت وجود اطفال في وقت متاخر من الليل في المنيهلة" مضيفة " لماذا لن يتسائل عن سبب وجودهم في تلك الساعة".



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وتابعت " سعيد يتحدث عن عمر ابن الخطاب في أوقات متأخرة من الليل متابعة " الصحابي عمر لم يتنقل بكاميرا".وقالت الدهماني ان رئيس الجمهورية يوجه دائما خطاباته الى معارضيه وليس الى الناس البسطاء متابعة " دائما ما يتحدث عن الاخرين".وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قام مساء أمس الأحد، بزيارة إلى بعض الأحياء بمعتمدية المنيهلة، من ولاية أريانة.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية عاين رئيس الدولة، "الأوضاع الصعبة التي يعيشها السكان في هذه المناطق والتي لا تختلف عن تلك التي يعيشها الكثيرون في كل أنحاء الجمهورية، حيث لا طرقات تعبّدت ولا قنوات لتصريف المياه أُحدثت، بل أن بعض البيوت تفتقد حتى للماء الصالح للشراب وللكهرباء، هذا فضلا عن مظاهر الفقر المدقع" وفق ما جاء في نفس البلاغ .وأكد سعيّد أن القضية الرئيسية للتونسيين، "هي قضية اقتصادية واجتماعية بالأساس، وأن الذوات البشرية ليست مجرّد أرقام ومن حق التونسيين والتونسيات أن تتوفر لهم كل أسباب الحياة الكريمة".