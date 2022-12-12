داخل مركب تجاري بالمروج: القبض على محكوم ب66 سنة سجنا


Publié le Lundi 12 Decembre 2022 - 09:41 قراءة: 0 د, 15 ث
      
تمكن أول أمس أعوان مركز الأمن الوطني بالمروج الأول وبعد نصب كمين محكم من القاء القبض على شخص داخل مركب تجاري محل 12 منشور تفتيش من أجل اصدار صكوك بدون رصيد ومحكوم ب 66 سنة سجن نفاذ عاجل لفائدة ابتدائية بن عروس، و باستشارة النيابة العمومية ببن عروس اذنت بالاحتفاظ به...


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