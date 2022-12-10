المحرس: بسبب الإهمال..جدران المؤسستين التربويتين علي بورقيبة والبشير خريف تبكي على التربية !

لو استنطقتنا جدران المعهد الثانوي علي بورقيبة والمدرسة الإعدادية المجاورة له البشير خريف بمدينة المحرس، الملوثة بعبث المراهقين لربما بكت على التربية ومخرجاتها الهزيلة التي أفرزت مثل هؤلاء المأزومين نفسياً..وربما المنحرفين أخلاقياً قياساً على ما تخطه أناملهم المثقلة بالفشل التربوي.. والسلوكي.





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عبارات «مبتذلة» واخرى استعراضية، أسماء الجمعيات الرياضية، شعارات، أسماء فتيات، كنيات، عبارات حب وغرام تُختصر بالاحرف الاولى من الاسماء، ألفاظ بذيئة وغيرها..منها ما كتب بالرش والطباشير ومنها ما كتب بالأقلام والفرش العريضة، تؤذي البصر والذوق العام في محاولة لتفريغ طاقات سلبية لدى شباب يستهتر بما يخط على الجدران ودون ادنى مسؤولية عن هذه المخلفات التي تلوث البصر عندما يقع عليها.هذا وقد استغرب المواطنون وعبروا عن غضبهم واستيائهم من هذا الاهمال من قبل مديري هتين المؤسستين التربويتين في ظل غياب اي مبادرات او تدخل من أشهر للقيام بأعمال صيانة أو دهن الجدران التي امتلأت بكلمات الهيام والغرام والعبارات الخادشة للذوق العام والحياء وشوهت حواضن التربية والتعليم بالمحرس.وائل الرميلي