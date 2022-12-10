لطيفة التونسية تمازح المصوريين بسبب هيفاء وهبي....

رفضت الفنانة لطيفة التونسية الشهيرة أن يحصل معها ما وقعت فيه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.





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في التفاصيل، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة التونسية لطيفة خلال حضورها المؤتمر الصحفي الذي سبق حفلها الذى أقيم على مسرح المجاز، ضمن حفلات اليوم الوطنى لدولة الإمارات مؤخرا.وظهرت لطيفة وهي تطلب من المصورين في المؤتمر عدم الاستعانة بالإضاءة التي ظهرت من خلالها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال حفلها في موسم الرياض والتي عرضتها للتنمر بسبب تغير ملامحها.وقالت لطيفة ” في البداية بلاش تحطولي الإضاءة اللي حطتوها لهيفاء، في أحلى من هيفاء؟