جوهر بن مبارك: "لن نعترف بالمؤسسات التي ستنبثق عن الانتخابات"


Publié le Samedi 10 Decembre 2022 - 12:38 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قال عضو جبهة الخلاص، جوهر بن مبارك إن "كل الحقوق قد أصبحت مهدّدة في تونس، بما فيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية".


وأضاف أن جبهة الخلاص تجدّد رفضها لما أسماه "بمسار الانقلاب وكل ما رافقه من ذلك الاستشارة الالكترونية المغلوطة والحوار المغشوش والصياغة التفردية للدستور والاستفتاء الفاشل"، وفق تعبيره.
وأكد في تصريح لاذاعة "الجوهرة أف أم" على هامش مسيرة نظمتها جبهة الخلاص، اليوم السبت بالعاصمة، أنهم يرفضون مسار الانتخابات ولن يعترفوا بكل المؤسسات المنبثقة عنها".

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