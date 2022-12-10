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حدائق المنزه: منحرف يحول وجهة فتاة يغتصبها ويصورها
Publié le Samedi 10 Decembre 2022 - 10:24
قراءة: 0 د, 12 ث
اطاح أول أمس أعوان فرقة البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بحدائق المنزه بمنحرف من ذوي السوابق العدلية، حول وجهة فتاة واغتصبها ثم صورها.
بعرضه على المتضررة تعرفت عليه وقد تم الاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في العرض.
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