صاحب مطعم سياحي يقوم بتركيز مشوى 'BBQ' بمنطقة أثرية بجهة سيدي الظريف.. والسلطات تتدخل

باشرت السلطات الجهوية بولاية تونس يوم الجمعة أبحاثها الادارية بخصوص تعمد صاحب مطعم سياحي بجهة سيدي الظريف الانتصاب بمنطقة جبلية أثرية بالجهة.





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وحسب معطيات توفرت لقناة التاسعة,فان صاحب المطعم السياحي تعمد فتح منفذ بالجبل من الجهة الخلفية لمطعمه وتولى تركيز مشوى " بارباكيو" لفائدة حرفاء المطعم بالاضافة الى مدّ أنبوب غاز على مسافة أكثر من عشرين مترا داخل الجبل وتهيئة فضاء للحرفاء مطل على البحر وعلى مساحة جبلية تعتبر أثرية وهي تحت اشراف المعهد الوطني لحماية التراث التابع لوزارة الثقافة.وحسب ذات المعطيات فان السلطات الادارية بولاية تونس والشرطة البلدية منكبة على اعداد تدخل حاسم لانهاء عملية الاستحواذ على المنطقة الجبلية الأثرية.