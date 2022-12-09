في ليلة الإثارة.. الأرجنتين تقصي هولندا وتصل نصف النهائي

بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وصل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف نهائي مونديال 2022، بعد تخطيه عقبة "الطواحين" الهولندية، بركلات الترجيح، في واحدة من أكثر مباريات المونديال إثارة.





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الأرجنتين 2-2 هولندا (4-3)الملعب: استاد لوسيلالمدينة: لوسيلدور ربع النهائيالحكم: الإسباني أنتونيو ماتيو لاهوزالأهداف: ناهويل مولينا (35)، ليونيل ميسي (73)، ووت فيغهورست (83) (101).وبعد بداية متكافئة، استطاع ليونيل ميسي "فك شيفرة" المواجهة، بتمريرة "سحرية" مرت بين 3 لاعبين، إلى المدافع ناهويل مولينا، الذي أودعها الشباك في الدقيقة 35.وأضاف ميسي الهدف الثاني للأرجنتين، من ركلة جزاء في الدقيقة 73، خدع فيها الحارس "العملاق" أندريس نوبيرت، وعوض ركلته الضائعة أمام بولندا.وقلص منتخب "الطواحين" الفارق، برأسية المهاجم البديل ووت فيغهورست، الذي وضعها بإتقان في المرمى، مستغلا تمريرة ستيفن بيرغويس.وبينما كانت المباراة تنتظر صافرة الحكم، نفذ لاعب الوسط الهولندي كوبماينرز ركلة حرة بذكاء، مررها تحت الجدار الأرجنتيني إلى ويغهورست الذي سجل هدف التعادل "القاتل".وفي ركلات الترجيح، تألق الحارس الأرجنتيني إميليانو مارتينيز، وساهم بانتصار منتخب بلاده في الركلات الترجيحية بنتيجة 4-3، بصد ركلتين.ووصلت الأرجنتين إلى دور نصف النهائي للمرة السادسة بتاريخها، يذكر أنها في المرات الست السابقة جميعها، استطاعت العبور إلى النهائي.وستواجه الأرجنتين منتخب كرواتيا في مباراة نصف النهائي، بعد أن فجر الأخير مفاجأة مدوية بإقصائه البرازيل قبلها بساعات.