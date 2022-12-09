قررت النيابة العمومية بإلمحكمة الابتدائية بتونس أمس تحجير السفر على الوزير الاسبق محمد بن سالم .







ويأتي هذا القرار على خلفية قضية تحقيقية منشورة امام القضاء شملت الأبحاث فيها محمد بن سالم .



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وللاشارة فأن محمد بن سالم منع سابقا من السفر.





ويأتي هذا القرار على خلفية قضية تحقيقية منشورة امام القضاء شملت الأبحاث فيها محمد بن سالم .وللاشارة فأن محمد بن سالم منع سابقا من السفر.