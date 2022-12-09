×
Accueil
Politique
Economie
Régions
social
Culture
Sport
Santé
Médias
Communiqués
Monde
Justice
Tribune
Forum
تحجير السفر على الوزير الاسبق محمد بن سالم
Publié le Vendredi 09 Decembre 2022 - 16:07
قراءة: 0 د, 12 ث
قررت النيابة العمومية بإلمحكمة الابتدائية بتونس أمس تحجير السفر على الوزير الاسبق محمد بن سالم .
ويأتي هذا القرار على خلفية قضية تحقيقية منشورة امام القضاء شملت الأبحاث فيها محمد بن سالم .
..
.
وللاشارة فأن محمد بن سالم منع سابقا من السفر.
Commentaires
0
de
0
commentaires pour l'article 258138
16:00 Croatie
- Bresil
20:00 Pays-Bas
- Argentine
En continu...
Toutes les news...
الجمعة 09 ديسمبر 2022 | 15 جمادي الأول 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:46
12:19
07:20
05:48
25°
25°
% 38
:الرطــوبة
تونــس
17°
1.54 كم/س
:الــرياح
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
25°-17
23°-16
18°-13
17°-14
22°-13
Avoirs en devises
22116,1
(
8 dec
)
Jours d'importation
98
1 € =
3,35635 DT
1$ =
3,18755 DT
Solde Compte du Trésor
(
8 dec
)
1214,2
MDT
Follow @babnet_Tunisie
Babnet
زوّارنا يتصفحون الآن >>
وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنانة فايزة المحرصي
صورة اليوم: المرزوقي الى جانب امير قطر ورئيس الفيفا في حفل لمكا
قبل لقاء المغرب.. تصريح "صادم" من مدافع البرتغال عن رونالدو
مونديال قطر 2022: برنامج مباريات اليوم الجمعة
للاحتجاج على توقيفه عن العمل... مسؤول جزائري يتعرى في مكان عام و
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
بسبب مهذب الرميلي... طرد تلميذة طردا نهائيا من معهد الفنون بالع
قيس سعيد : الحليب الي ب2300 موجود ولاخر لا، يعني ثمة بقر متع 0 د
فيفا يصدر قراره النهائي بشأن نتيجة مباراة فرنسا وتونس
على المباشر، سامي الطريقي يذكّر معز بن غربية بتصريحه حول الشهيد
قطر.. شاشة "الفار" تتعرض لأول اعتداء في "كأس العالم" منذ اعتماده
الانتخابات التشريعية 2022
..
.
Abdelhalim - رسالة تحت الماء
( 362 sont à l'écoute de Radio Babnet)
[Chansons à la demande]
| Next:
يا ناس اهملت
|
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 258138