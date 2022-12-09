تحجير السفر على الوزير الاسبق محمد بن سالم


Publié le Vendredi 09 Decembre 2022 - 16:07 قراءة: 0 د, 12 ث
      
قررت النيابة العمومية بإلمحكمة الابتدائية بتونس أمس تحجير السفر على الوزير الاسبق محمد بن سالم .


ويأتي هذا القرار على خلفية قضية تحقيقية منشورة امام القضاء شملت الأبحاث فيها محمد بن سالم .

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وللاشارة فأن محمد بن سالم منع سابقا من السفر.


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