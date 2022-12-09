الصغيّر الزكراوي: رئيس الجمهورية لا يستطيع القيام الا بالأسوأ


Publié le Vendredi 09 Decembre 2022 - 15:49 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أكد أستاذ القانون والباحث في القانون الدستوري الصغير الزكراوي ان رئيس الجمهورية لا يستطيع القيام الا بالأسوأ وذلك بسبب انعدام صفة التشاور في شخصه وغياب مستشارين مختصين حتى على المستوى الإعلامي وهو ما يفسر قيامه بالعديد من الهفوات.


كما اعتبر الصغيّر الزكراوي ان رئيس الجمهورية يعامل جميع النخب السياسية والأكاديمية بصفة متعالية وأصرّ على مواصلة عمل الحكومة رغم ان أدائها غير مقنع وغير فعال جعله وكانه قادم من كوكب آخر وفق تعبيره.

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وأضاف الزكراوي خلال استضافته في برنامج هنا تونس على ديوان اف ام ان بقاء قيس سعيد في السلطة دون اية خطط او استراتيجية واضحة ستكون له كلفة مشددا على ان قيس سعيد قام بمذبحة في حق القضاة المعزولين رغم الفساد الذي ينخر القطاع

وثمن الزكراوي الموقف الأخير للاتحاد العام التونسي للشغل الذي تنصل فيه من المسار السياسي الحالي لرئيس الجمهورية بالنظر الى المجلس الذي من المنتظر ان تفرزه الانتخابات التشريعية القادمة.
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