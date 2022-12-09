الرياض: رئيس الجمهورية يلتقي عبد الفتاح السيسي

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 بالرياض، بعبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر .





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ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, كان هذا اللقاء مناسبة للرئيسين لاستعراض جملة من الملفات المتعلقة بسير روابط الأخوة المتميّزة بين البلدين، ولتجديد التأكيد على الحرص المشترك على مواصلة تطوير أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتنويعها، وترسيخ سنة التشاور والتنسيق لما فيه خير الشعبين الشقيقين التونسي والمصري.كما تم التطرق، بالمناسبة، إلى جملة من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما التقى رئيس الجمهورية صباح اليوم الجمعة بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت .وفق بلاغ لرئاسة الجمهوريةأشاد رئيس الجمهورية بعلاقات الأخوة المتينة بين تونس والكويت وما أثمرته في السابق من مشاريع هامة ، مشيرا، في هذا الإطار، إلى حرص بلادنا على توفير المناخ المناسب من أجل التحفيز على مواصلة تنفيذ برامج استثمارية وتنموية كويتية في تونس في عدة قطاعات، خاصة منها المتصلة بالسياحة والصحة والفلاحة والأمن الغذائي وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.ومن جانبه، جدّد ولي عهد دولة الكويت تأكيد وقوف بلاده الثابت إلى جانب تونس واحترام خياراتها، وأكّد على أن القيادة الكويتية حريصة على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون التاريخية مع تونس خلال الفترة القادمة وذلك في عدّة قطاعات اقتصادية واستثمارية بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.كما كان هذا اللقاء مناسبة للإشادة بالكفاءات والخبرات التونسية العاملة في دولة الكويت الشقيقة في عدة مجالات، وللإعراب عن الاستعداد المشترك لمزيد تعزيز نسق التعاون الفني بين البلدين لا سيّما في قطاعات التربية والتعليم والصحة.