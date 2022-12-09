صورة اليوم: المرزوقي الى جانب امير قطر ورئيس الفيفا في حفل لمكافحة الفساد

انتظم أمس الخميس، حفل لتكريم الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد بالعاصمة القطرية الدوحة.





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وظهر الرئيس السابق المنصف المرزوقي في الحفل الى جانب امير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو.وتشكل الجائزة حدثا دوليا سنويا لمكافحة الفساد، منذ إقرارها عام 2016، حيث توزع بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على الأفراد والمنظمات التي تساهم بفعالية في مكافحة الفساد، في أربعة مجالات هي: الإنجاز، والابتكار، والبحث، وإبداع الشباب.وتتزامن الجائزة مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر.الدكتورة سوب وليامز إليغبي من المملكة المتحدة والدكتور أرنستو سافونا من إيطاليا الفائزان بجائزة البحث والمواد التعليمية الأكاديمية.كما كرم كل من مؤسسة شباب ضد الفساد (YAC) من لبنان، وكواليسي أنتي كوروبسي من مؤسسة ائتلاف ضد الفساد (KAKI) من إندونيسيا الفائزتين بجائزة إبداع الشباب وتفاعلهم.وكرم أمير قطر كذلك، هوبويل شينونو من زيمبابوي الفائز بجائزة الابتكار والصحافة الاستقصائية، والدكتورة (ليزا أ. كيهل) من الولايات المتحدة الفائزة بجائزة حماية الرياضة من الفساد، وجون غيثونغو من جمهورية كينيا الفائز بجائزة إنجاز العمر والإنجاز المتميز.وتخلل الحفل عرض فيلم حول الجائزة وتاريخها والفائزين بها، وكلمة للرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، والدكتورة غادة فتحي والي وكيلة الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، والدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNODC).