صفاقس: الحبيب البلغوثي يكرّم أول مدير للمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية وعدد من الأساتذة والعملة المتقاعدين

في إطار فعاليات الاحتفال بعيد 53 سنة على تأسيس المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس، تولى، مساء يوم الاربعاء 07 ديسمبر 2022 المعتمد الأول بولاية صفاقس الحبيب البلغوثي تكريم أول مدير للمعهد وعدد من الأساتذة والعملة المتقاعدين مثنيا على الجهود التي بذلوها خدمة للقطاع، مسديا بالمناسبة شكره إلى كل الاطارات والأعوان القائمين على مختلف فضاءات التكوين والأنشطة الرياضية بالمعهد مثنيا على جهودهم المبذولة للحفاظ على ديمومتها وتألقها.
كما اطلع المعتمد الأول رفقة الحضور على معرض لصور المديرين الذين تداولوا على المؤسسة وبعض أنشطتها ومشاهدة عروض فنية ورياضية.
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وللإشارة فقد حضر في فعاليات هذا الاحتفال كل من رئيس ديوان وزير شؤون الشباب والرياضة والمدير الجهوي للشباب والرياضة ونائب رئيس جامعة صفاقس ومدير المعهد ومديري المعاهد العليا والإطارات الجهوية.
وائل الرميلي
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