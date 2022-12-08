قضية تعذيب ومحاولة قتل العميد الاسبق للمحامين امام القضاء

نظرت صباح اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 هيئة الدّائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الإنتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد 69 المتعلقة بالعميد الاسبق للمحامين البشير الصيد والانتهاكات التى طالته زمن حكم بورقيبة وحكم بن علي وصلت الى حد محاولة قتله واغتياله على خلفية نشاطه السياسي ومعارضته للحكم.







وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لحضور أحد الشهود .



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وللتذكير فقد صرح البشير الصيد خلال سماعه سابقا امام جلسة العدالة الانتقالية ،أنّه تعرّض أكثر من مرّة إلى مداهمة محلّ سكناه وكذلك مكتبه والإستيلاء على العديد من الوثائق الهامّة من كتب وملفّات تعود إلى حرفائه موجّها الإتّهام إلى وزارة الدّاخلية وأجهزتها مؤكدا انه تعرض الى محاولة الاغتيال والقتل في تلك الفترة .



وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لحضور أحد الشهود .وللتذكير فقد صرح البشير الصيد خلال سماعه سابقا امام جلسة العدالة الانتقالية ،أنّه تعرّض أكثر من مرّة إلى مداهمة محلّ سكناه وكذلك مكتبه والإستيلاء على العديد من الوثائق الهامّة من كتب وملفّات تعود إلى حرفائه موجّها الإتّهام إلى وزارة الدّاخلية وأجهزتها مؤكدا انه تعرض الى محاولة الاغتيال والقتل في تلك الفترة .