سماح مفتاح تقاضي الدعداع بعد ان اتهمها بتلقي أموال لتبييض النهضة

قالت سماح مفتاح في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك انها قدمت شكاية لدى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس في الثلب والتحريض والتشهير بحق رجل الاعمال عادل الدعداع على خلفية التسجيل الصوتي المسرب بشان تلقيها اموال لتبييض حركة النهضة.





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ويأتي قرار مفتاح بعد تسريب صوتي لعادل الدعداع إتهمها فيه بتلقي أموال لتبييض قيادات النهضة ومناشدتها لراشد الغنوشي للترشح للإنتخابات الرئاسية." قدمت اليوم شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد المدعو عادل الدعداع و كل من سيكشف عنه البحث بعد تسريب صوتي للمذكور من أجل التشهير والقدح و التحريض و بث إشاعات كاذبة و نسبة أمور للغير غير حقيقية..كما قمت بتقديم شكاية ثانية للسيد وكيل الجمهورية ضد كل من تعمد نشر التسريب الصوتي للمذكور الدعداع يتضمن إشاعات باطلة و اتهامات مزيٌفة و حقيرة لا تمت للواقع بصلة بغاية التشهير بشخصي و بث خطاب الكراهية و التهديد.القانون فوق الجميع ويزي ما سكتنا على التحامل والتطاول والإشاعات والتشويهات...مانيش مسلمة في حقي وباش نتبعكم للأخير"