غازي الشواشي: انتهى زمن استرجاع الأموال المنهوبة

أكد أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي ان عديد الدول العربية والاوربية تعاملت مع الدولة التونسية بكل واقعية وبطريقة قانونية في ملف استرجاع الأموال المنهوبة مشيرا الى ان هذه الدول طالب تونس بأحكام قضائية باتة تشير الى قيمة الأموال وإقرارها بعدم قانونيتها ومشروعيتها وهو ما امر مستحيل على الأجهزة القضائية اثباته باعتبار ان هذه الأموال تم إخراجها بطرق ملتوية وفق قوله.









وأوضح الشواشي خلال استضافته في برنامج هنا تونس على اذاعة ديوان اف ام ان زمن استرجاع الأموال المنهوبة انتهى منذ فترة وان قيس سعيّد رغم امتلاكه لجميع السلطات والوزارات منذ فترة طويلة فهو غير قادر على استرجاع هذه الأموال سواء في الداخل او الخارج وفق تعبيره.

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كما أكد الشواشي وجود أكثر من 10 قضايا جزائية منشورة أمام القضاء في الوقت الحالي ومتعلقة بالاموال المصادرة والأموال المنهوبة بالخارج وتضمنت شبهة حقيقية لتعرض أصحاب هؤلاء القضايا من ابتزاز من جانب أحزاب سياسية



وأوضح الشواشي خلال استضافته في برنامج هنا تونس على اذاعة ديوان اف ام ان زمن استرجاع الأموال المنهوبة انتهى منذ فترة وان قيس سعيّد رغم امتلاكه لجميع السلطات والوزارات منذ فترة طويلة فهو غير قادر على استرجاع هذه الأموال سواء في الداخل او الخارج وفق تعبيره.كما أكد الشواشي وجود أكثر من 10 قضايا جزائية منشورة أمام القضاء في الوقت الحالي ومتعلقة بالاموال المصادرة والأموال المنهوبة بالخارج وتضمنت شبهة حقيقية لتعرض أصحاب هؤلاء القضايا من ابتزاز من جانب أحزاب سياسية