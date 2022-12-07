غازي الشواشي: انتهى زمن استرجاع الأموال المنهوبة


Publié le Mercredi 07 Decembre 2022 - 16:08 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أكد أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي ان عديد الدول العربية والاوربية تعاملت مع الدولة التونسية بكل واقعية وبطريقة قانونية في ملف استرجاع الأموال المنهوبة مشيرا الى ان هذه الدول طالب تونس بأحكام قضائية باتة تشير الى قيمة الأموال وإقرارها بعدم قانونيتها ومشروعيتها وهو ما امر مستحيل على الأجهزة القضائية اثباته باعتبار ان هذه الأموال تم إخراجها بطرق ملتوية وفق قوله.



وأوضح الشواشي خلال استضافته في برنامج هنا تونس على اذاعة ديوان اف ام ان زمن استرجاع الأموال المنهوبة انتهى منذ فترة وان قيس سعيّد رغم امتلاكه لجميع السلطات والوزارات منذ فترة طويلة فهو غير قادر على استرجاع هذه الأموال سواء في الداخل او الخارج وفق تعبيره.
..

.


كما أكد الشواشي وجود أكثر من 10 قضايا جزائية منشورة أمام القضاء في الوقت الحالي ومتعلقة بالاموال المصادرة والأموال المنهوبة بالخارج وتضمنت شبهة حقيقية لتعرض أصحاب هؤلاء القضايا من ابتزاز من جانب أحزاب سياسية

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 258015



World cup

En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 07 ديسمبر 2022 | 13 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:46 12:18 07:18 05:46
Babnet
20°
 Babnet21° Babnet % 64 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1422°-1423°-1721°-1617°-14
  • Avoirs en devises
    21785,5

  • (6 dec)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,36556 DT        1$ =3,19061 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 dec)   987,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   