نبيل حجي لسعيد: مشروع طريق جلمة من منجزات برلمان الخراب وبتمويل اجنبي..

قال القيادي في التيار الديمقراطي نبيل حجي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان مشروع الطريق السيارة جلمة تونس هو مشروع صادق عليه البرلمان المنحل الذي يوصف ببرلمان الخراب.





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واضاف " للعلم هذا المشروع باموال أجنبية والتدشين هو لجزء صغير من المشروع يشمل 19 كلمتر فقط".وتابع نبيل حجي موجها كلامه للرئيس " تبني بمنجزات الخراب قبل ان تسبهم...كول الغلة وسب الملة".وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، دعا أمس الثلاثاء، لدى اعطائه اشارة انطلاق اشغال الطريق السيارة تونس - جلمة، رسميا الى تسريع الانجاز وتلافي حالة التعطيل التي عرفها المشروعوشدد سعيد الذي تحول الى معتمدية جلمة من سيدي بوزيد، على "ضرورة سرعة الانجاز لتلافي التاخير الكبير المسجل في السنوات الماضية" ، وفق ما ورد في شريط فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية على" فايسبوك".وقال رئيس الدولة : "علينا ان نعمل على اختصار المسافة في الطريق وفي زمن الانجاز"، وتجاوز الوضع الناجم عن الخيارات السابقة بالارادة وبالامكانيات وبالموارد البشرية الشابة القادرة على العطاء وعلى مزيد خلق الثروة".." من اقوال رئيس الجمهورية اليوم (حرفيا):"في وقت من الأوقات في الحرب العالمية الثانية، لما تم الحصار على القوات الصينية في منطقة معينة، تعرف ؟ في شهر حلّو الطريق في جبل طولو 120 كلم تقريبا بالمطرقة و الزنزير. لهنا، ان شاء الله، احنا بالمطرقة و الزنزير و بإمكانياتنا المتوفرة باش نفتحو الطرق في التاريخ و موش في الجغرافيا فقط."سيدي الرئيس، جيد انك اعترفت انو البناء اليوم بالمطرقة و الزنزير، اما الهدم، ما شاء الله، بالبولدوزار.ملاحظة: المشروع متع جزء من الطريق السيارة تونس- جلمة اللي دشنو الرئيس اليوم، راهو بتمويل اجنبي مصادق عليه مجلس النواب اللي مسميه "مجلس الخراب". يعني يتبنى منجزات الخراب و يسبهم.ملاحظة ثانية : راهو موش تدشين طريق سيارة، بل تدشين جزء صغير ب 19 كلم من الطريق السيارة.كول الغلة و سب الملة."