محاكمة زعيم خلية ارهابية كان سيستغل خطيبته في القيام بعملية ارهابية

جلبت الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،زعيم خلية ارهابية ومساعده كما حضرت في حالة سراح خطيبته و متهمين اثنين اتهموا بتكوين خلية ارهابية بجهة العمران الاعلى لارتكاب جرائم ارهابية حيث انطلق زعيمهم في الاعداد لصنع المتفجرات كما قام بصناعة اسلحة بيضاء تقليدية لارتكاب عمليات طعن بواسطتها

وكشفت الأبحاث ان زعيم الخلية تقدم لخطبة فتاة بالجهة وقد كان يخطط لاستغلالها في القيام بعملية ارهابية جهادية ،وبينت التحريات ايضا انه خطط ايضا للنفير برفقتها الى سوريا...







وباستنطاق زعيم الخلية انكر ما نسب اليه فواجهه القاضي باعترافاته المسجلة عليه بحثا فبين انها انتزعت منه تحت الضغط،كما واجهه القاضي بالمحجوزات التى ضبطت في منزله من اسلحة بيضاء تقليدية كان قد صنعها وبمواد أولية تستعمل في صناعة المتفجرات انكر ما نسب اليه في حين اكدت خطيبته انه تقوم فعلا لخطبتها وقد اراد زواجا شرعيا الا ان والدها تمسك بالزواج المدني فرفض المتهم ذلك وتم فسخ الخطبة مبينة انها كانت تتصل به ويعلمها انه في اجتماع مع الاخوة وانه طلب منها النفير الي سوريا .

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وقد قررت هيئة المحكمة حجز القضية أثر الجلسة لاصدار الحكم.



وباستنطاق زعيم الخلية انكر ما نسب اليه فواجهه القاضي باعترافاته المسجلة عليه بحثا فبين انها انتزعت منه تحت الضغط،كما واجهه القاضي بالمحجوزات التى ضبطت في منزله من اسلحة بيضاء تقليدية كان قد صنعها وبمواد أولية تستعمل في صناعة المتفجرات انكر ما نسب اليه في حين اكدت خطيبته انه تقوم فعلا لخطبتها وقد اراد زواجا شرعيا الا ان والدها تمسك بالزواج المدني فرفض المتهم ذلك وتم فسخ الخطبة مبينة انها كانت تتصل به ويعلمها انه في اجتماع مع الاخوة وانه طلب منها النفير الي سوريا .وقد قررت هيئة المحكمة حجز القضية أثر الجلسة لاصدار الحكم.