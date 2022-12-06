صفاقس: الحبيب البلغوثي في زيارة إلى مقر جمعية الربيع لمساندة كبار المعوقين

باب نات - في إطار الاحتفال باليوم العالمي والوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، أدى الحبيب بلغوثي المعتمد الأول لولاية صفاقس اليوم الثلاثاء 06 ديسمبر 2022 زيارة إلى مقر جمعية الربيع لمساندة كبار المعوقين.





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وقد واكب هذا اليوم المفتوح التي نظمته جمعية الربيع لمساندة كبار المعوقين لفائدة منظوريها وأوليائهم واطلع بالمناسبة على سير النشاط بالمركز وعرض لبعض منتوجات الورشات الناشطة به. كما أدى بالمناسبة زيارة إلى مقر وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بصفاقس المحاذي لمقر جمعية الربيع لمساندة كبار المعوقين أين اطلع على ظروف الإقامة بهذه الوحدة واستمع إلى مشاغل القائمين عليها مثمنا المجهودات المبذولة من قبلهم ومؤكدا أن السلطة الجهوية تولي اهتماما خاصا بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية ولاسيما حاملي الإعاقة.وللإشارة فقد رافقه في هذه الزيارة كل من معتمد صفاقس الجنوبية بالنيابة والمدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بصفاقس ورئيسة قسم النهوض الاجتماعي ورئيس أعضاء الجمعية.وائل الرميلي