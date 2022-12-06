رئيس الجمهورية يعطى إشارة انطلاق أشغال انجاز مشروع الطريق السيّارة تونس – جلمة

تنقّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، إلى مدينة جلمة بولاية سيدي بوزيد أين أعطى إشارة انطلاق أشغال انجاز مشروع الطريق السيّارة تونس – جلمة.



