رئيس الجمهورية يعطى إشارة انطلاق أشغال انجاز مشروع الطريق السيّارة تونس – جلمة


Publié le Mardi 06 Decembre 2022 - 18:29 قراءة: 0 د, 8 ث
      
تنقّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، إلى مدينة جلمة بولاية سيدي بوزيد أين أعطى إشارة انطلاق أشغال انجاز مشروع الطريق السيّارة تونس – جلمة.

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