تنقّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، إلى مدينة جلمة بولاية سيدي بوزيد أين أعطى إشارة انطلاق أشغال انجاز مشروع الطريق السيّارة تونس – جلمة.
رئيس الجمهورية يعطى إشارة انطلاق أشغال انجاز مشروع الطريق السيّارة تونس – جلمة
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