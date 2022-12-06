سفيان بن فرحات لعصام الشابي: حلفاؤك من النهضة مسلحون وتعرضت لأربعة محاولات اغتيال

انتقد الاعلامي سفيان بن فرحات في مداخلته عبر أمواج اذاعة " الديوان اف ام" مواقف الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي بسبب ما وصفها بدعم الاسلاميين.

وظهر الغضب على بن فرحات قائلا لعصام الشابي " حلفاؤك الخوانجية حاولوا اغتيالي 4 مرات وجناحهم المسلح بقيادة راشد الغنوشي هدد الصحفيين".





وتابع " هنالك اعلاميون يريدون الدفاع عن الغنوشي رغم أنه ارتكب تجاوزات".





وتابع " هنالك اعلاميون يريدون الدفاع عن الغنوشي رغم أنه ارتكب تجاوزات".