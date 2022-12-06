الطبوبي: خطاب قيس سعيّد خارج عن سياق القرن 21

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، إنّ الاتحاد وهو منظمة نقابية تُعنى بالشكل العام، وفق وصفه، أعلن يوم 26 جويلية عن مساندته لمسار رئيس الجمهورية قيس سعيّد لكنه لم يعلن مساندته للسلطة المطلقة.





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وقال:''يوم عبّرنا عن مساندتنا لـ25 جويلية وضعنا ضوابط واعتبرناها فرصة حقيقة للتأمل ثم الإصلاح لكن الواقع الجديد والإصلاحات لم تأت فقررنا التوجه نحو التنبيه من خطورة الوضع''.واعتبر الطبوبي أن مسار 25 جويلية انحرف عن أهدافه وأصبح رمزا للتفرقة والسلطة المطلقة والشعبوية المفرطة ، مضيفا قوله: '' نقول لرئيس الجمهورية لا أحط معصوم من الخطأ ولن تستطيع انقاذ تونس دون الاصغاء الى الآخر والجلوس معه وخاصة الاتحاد الذي لا يبحث عن المناصب... فنحن لا نتنافس لا على انتخابات تشريعية ولا رئاسية ولسنا طلاب سلطة كالأحزاب السياسية''.ويرى الطبوبي أنّ عودة المنظومة السابقة لن تنقذ تونس من أزمتها ولا الشعبوية الحالية الخارجة عن سياق القرن 21 قادرة عن إنقاذها أيضا، ولذا الأمر متروك للشعب للتعبير عن إرادته، وفق تقديره.ووصف الطبوبي الوضع الاقتصادي بـ'الكارثي'' حيث كل المؤشرات الاقتصادية سلبية، معتبرا أن الأمر يتطلب عقلا سياسيا محنكا قادرا عن تجميع التونسيين حول رؤية واقعية وعقلانية تنقذ البلاد من الخطر الداهم.أما بخصوص تحميل الاتحاد لجزء من المسؤولية عن تردي الوضع الاقتصادي من خلال الإضرابات والمطالبة المستمرة بالزيادة في الأجور والانتدابات في السنوات الفارطة، عبر الطبوبي عن رفضه القاطع لتحميل المسؤولية للاتحاد قائلا: '' الاتحاد لم يكن له أي دخل في تدهور الوضع في السنوات الفارطة الاتحاد لا دخل له في تركيز شركات البستنة وعمال الحظائر.. أما الزيادة في الأجور حق أريد به باطل اعتبارا لأن الأجور في تونس هي الأدنى في العالم وسط غلاء متواصل للمعيشة''.