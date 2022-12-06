على المباشر، سامي الطريقي يذكّر معز بن غربية بتصريحه حول الشهيد شكري بلعيد وبن غربية ينفعل ويطالبه بالاعتذار

دخل الاثنين 5 ديسمبر، مقدم برنامج هنا تونس على اذاعة ديوان اف ام معز بن غربية في حالة هستيرية بسبب ما وصفها سقطة أخلاقية من ضيفه القيادي بحركة النهضة سامي الطريقي.







وسخر معز بن غربية من تصريحات ضيفه بخصوص قضية سامي الفهري اثناء تولي نور الدين البحيري لوزارة العدل والاتهامات للبحيري بالتدخل في القضاء وخاطبه قائلا "ما نعرفش كان مقتنع بالكلام الي تقول فيه عيني في عينك....".



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ورد الطريقي على سخرية بن غربية قائلا " معز نوجهلك سؤال ...انت مقتنع

وانفعل معز بن غربية بسبب سؤال ضيفه وخاطبه قائلا " من فضلك انا هنا بش نقطع عليك الميكرو ....انت تعرف مليح الظروف الي صارت فيها ومن فضلك تسحب كلامك وتعتذر وهاذي سقطة اخلاقية منك".

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الفيديو: الساعة 1 و32دقيقة







وسخر معز بن غربية من تصريحات ضيفه بخصوص قضية سامي الفهري اثناء تولي نور الدين البحيري لوزارة العدل والاتهامات للبحيري بالتدخل في القضاء وخاطبه قائلا "ما نعرفش كان مقتنع بالكلام الي تقول فيه عيني في عينك....".ورد الطريقي على سخرية بن غربية قائلا " معز نوجهلك سؤال ...انت مقتنع بالكلام الي قلتو انك تعرف شكون قتل شكري بلعيد!؟ ".وانفعل معز بن غربية بسبب سؤال ضيفه وخاطبه قائلا " من فضلك انا هنا بش نقطع عليك الميكرو ....انت تعرف مليح الظروف الي صارت فيها ومن فضلك تسحب كلامك وتعتذر وهاذي سقطة اخلاقية منك".