حاتم بلحاج: كان جاء الرئيس عندو مستشاريين كاملي الدسم راو فسرولو علاش الحليب نصف دسم موش موجود ‎‎

انتقد الثلاثاء 6 ديسمبر، كرونيكور اذاعة اي اف ام حاتم بلحاج تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص أزمة الحليب وتساؤله عن سبب وجود الحليب كامل الدسم وغياب الحليب نصف دسم.







وقال بالحاج " كان جاء رئيس الجمهورية عندو مستشارين كاملي الدسم راو فسرولو سبب نقص او غياب الحليب نصف دسم من الاسواق.

واوضح بالحاح ان الدولة لديها ديون كبيرة لدى مصنعي الحليب مشيرا الي ان كلفة اللتر من الحليب نصف دسم تقريبا 2 دينارات ويتم بيعه ب1300 مليم والدولة تدفع الفارق وقال "بما أن الدولة غير قادرة حاليا عن دفع هذا الفارق هذا يفسر سبب النقص".

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وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد



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وتابع قائلا " يعني الحليب الي ب 2300 موجود ولاخر لا ، ثمة بقر متع كامل الدسم و0 دسم ٱما نصف الدسم ما ثماش" موجها تحذيرا أخيرا للمحتكرين والاطراف التي تقف وراء أزمة الحليب.







وقال بالحاج " كان جاء رئيس الجمهورية عندو مستشارين كاملي الدسم راو فسرولو سبب نقص او غياب الحليب نصف دسم من الاسواق.واوضح بالحاح ان الدولة لديها ديون كبيرة لدى مصنعي الحليب مشيرا الي ان كلفة اللتر من الحليب نصف دسم تقريبا 2 دينارات ويتم بيعه ب1300 مليم والدولة تدفع الفارق وقال "بما أن الدولة غير قادرة حاليا عن دفع هذا الفارق هذا يفسر سبب النقص".وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قال يوم أمس الاثنين 5 ديسمبر، ان الحليب موجود واستدرك قائلا "لكن يخبٌيو فيه" مشيرا الي ان الحليب كامل الدسم وصفر الدسم موجود مقابل غياب النصف الدسم الاقل سعرا.وتابع قائلا " يعني الحليب الي ب 2300 موجود ولاخر لا ، ثمة بقر متع كامل الدسم و0 دسم ٱما نصف الدسم ما ثماش" موجها تحذيرا أخيرا للمحتكرين والاطراف التي تقف وراء أزمة الحليب.