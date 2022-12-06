تأجيل الاستماع إلى نورالدين البحيري إلى يوم 4 جانفي 2023

تمّ تأجيل جلسة الإستماع للقيادي بحركة النهضة نور الدّين البحيري التي كان من المقرر ان تنعقد اليوم الثلاثاء بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب إلى يوم 04 جانفي 2023 وفق ما افاد به سمير ديلو وعضو هيئة الدفاع على صفحته الرّسميّة بالفايسبوك





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وكان نورالدين البحيري قد اشار في صفحته على الفايسبوك مساء امس الاثنين، الى إنه استدعي للمثول أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي "في ملف لا أعلم فحواه ولا الاتهامات الموجهة ضدي".يشار إلى أنه تمّ وضع القيادي بحزب حركة النهضة نور الدين البحيري بالإقامة الجبريّة في شهر ديسمبر 2021 بأمر من وزير الدّاخلية رضا شرف الدّين، ثمّ رفعها عنه في شهر مارس 2022.وكان وزير الداخلية رضا شرف الدين، قد قال خلال ندوة صحفية في شهر جانفي 2022 إن قرارات الاقامة الجبرية، يمكن اتخاذها لمجرد وجود مخاوف تتعلق بأشخاص أو مؤسسات يمكن أن تشكل خطرا على النظام العام، مشيرا إلى أنّ قرار الاقامة الجبرية، (الذي اتخذ في حق نور الدين البحيري)، استند إلى نص قانوني نافذ (الأمر 50 لسنة 1978، الفصل الـ5 منه)، وأن الأمر يتعلق بشبهات جدية وموضوع أبحاث عدلية حول عملية صنع وتقديم جوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية ومضامين وجنسية بغير الطرق القانونية والادارية المعمول بها.