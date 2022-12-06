مواطنون يتفاجؤون بتلقي خطايا مرورية بتاريخ 30 نوفمبر: مسؤول بإدارة شرطة المرور يُوضّح

تفاجأ عدد كبير من المواطنين بتلقي خطايا مرورية "الرادار" بتاريخ 30 نوفمبر 2022 رغم أن عددا منهم لم يستعملوا سياراتهم وهناك من بينهم من هو خارج تونس وذلك وفق تدوينات نشروها على حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.





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وفي هذا الإطار، أوضح رئيس مصلحة فنية بالإدارة الفرعية للرادار والمراقبة الآلية بإدارة شرطة المرور، عبد السلام بوقديس، اليوم الثلاثاء 06 ديسمبر 2022، أن هذه المخالفات الصادرة بتاريخ 30 نوفمبر 2022 يعود ارتكابها إلى موفى سنة 2021 ومطلع سنة 2022.وأضاف عبد السلام بوقديس، خلال مداخلته في اذاعة شمس، أن الخطايا لم تصل في موعدها بسبب نقص الورق حيث لم يتمكنوا من طباعة الخطايا وإرسالها إلى مرتكبيها عبر البريد التونسي مما تسبب في تأخير موعدها إلى يوم 30 نوفمبر.وفسّر بأن المعرف الموجود بالخطية يوجد فيه رمز الإدارة العامة للحرس الوطني أو الإدارة العامة للأمن الوطني ثم رقم 21 أو 22 وهو سنة ارتكاب الخطية يليها 3 أرقام تشير إلى يوم وشهر ارتكاب الخطية.كما لفت عبد السلام بوقديس، أن كل شخص يسجل إشكالا يمكنه الاتصال بإدارة شرطة المرور التي ستتولى التثبت في الإشكال.