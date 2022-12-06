جلب القيادي بتنظيم انصار الشريعة المحظور وداعش شاكر الجندوبي للمحاكمة

جلبت صباح اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 للوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،تحت حراسة أمنية مشددة القيادي بتنظيم انصار الشريعة المحظور،وتنظيم داعش الارهابي شاكر الجندوبي، وذلك لمحاكمته في قضية تعلقت بقتاله في سوريا ضمن تنظيم داعش الأرهابي هناك، وقد حضر محاميه وطلب مزيد التاخير للاطلاع على الملف واعداد وسائل الدفاع، فاستجابت المحكمة للطلب واجلت القضية لجلسة جانفي المقبل.









وللتذكير فأن



وللتذكير فأن شاكر الجندوبي حوكم ب20 سنة سجنا ومراقبة ادارية لمدة 5 سنوات كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 4 سنوات في حق زوجته وذلك على خلفية سفرهما الى سوريا للقتال وقد قررت زوجته الرجوع إلى تونس رفقة طفليهما في حين ظل شاكر الجندوبي الذي اضحى من بين قيادات داعش هناك ليفر بعد فترة الى تركيا بسبب انشقافات في تنظيم داعش الارهابي.