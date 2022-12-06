اضطراب في توزيع المياه في عدد من المناطق بتونس وأريانة


Publié le Mardi 06 Decembre 2022 - 10:03 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ''الصوناد" أنه سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة الثامنة صباحا من يوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 بكلّ من المنار1 والمركب الجامعي والمنزه السابع مكرر والمناطق العليا بكل من رأس الطابية والمنزه التاسع والمنزه التاسع ب والمنار2 والنصر1 والنصر2 والفوز.


وأوضحت الشركة في بيان، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، أنّ هذا الاضطراب يأتي بسبب أشغال ربط جزء من القناة الرئيسية للتوزيع قطر 600مم والذي تم تحويله على مستوى المنار1 من ولاية تونس في أشغال تهيئة الطريق الشعاعيةX4 التي تقوم بها مصالح وزارة التجهيز والإسكان.

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ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بالمناطق المعنية بداية من الساعة الثامنة صباحا من يوم الخميس 8 ديسمبر 2022 بعد نهاية الأشغال.



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