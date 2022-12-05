أدّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022، زيارة إلى مقرّ وزارة الداخلية بتونس العاصمة أين كان في استقباله توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، وعدد من إطارات الوزارة، حسب ما ورد في بلاغ مقتضب على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فايسبوك.
قيس سعيد يؤدي زيارة إلى مقر وزارة الداخلية
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الاثنين 05 ديسمبر 2022 | 11 جمادي الأول 1444
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