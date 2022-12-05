جولة لرئيس الجمهورية في المدينة العتيقة وشارع الحبيب بورقيبة


Publié le Lundi 05 Decembre 2022 - 20:42 قراءة: 0 د, 12 ث
      
قام رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022، بجولة بأسواق المدينة العتيقة وبشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة أين التقى بجموع من المواطنين حيث اطلع على مشاغلهم وأنصت إلى مطالبهم، وفق ما أفاد به رئاسة الجمهوريّة.




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