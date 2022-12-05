قام رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022، بجولة بأسواق المدينة العتيقة وبشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة أين التقى بجموع من المواطنين حيث اطلع على مشاغلهم وأنصت إلى مطالبهم، وفق ما أفاد به رئاسة الجمهوريّة.
جولة لرئيس الجمهورية في المدينة العتيقة وشارع الحبيب بورقيبة
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الاثنين 05 ديسمبر 2022 | 11 جمادي الأول 1444
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