جولة لرئيس الجمهورية في المدينة العتيقة وشارع الحبيب بورقيبة

قام رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022، بجولة بأسواق المدينة العتيقة وبشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة أين التقى بجموع من المواطنين حيث اطلع على مشاغلهم وأنصت إلى مطالبهم، وفق ما أفاد به رئاسة الجمهوريّة.











